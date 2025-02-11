Silahlı Maganda Düğün Konvoyunda Araçtan Düştü

Olayın Gerçekleştiği Tarih ve Yer

Olay, 9 Şubat Pazar günü Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Pekmezli Mahallesi’nde meydana geldi. Elinde av tüfeğiyle bulunan bir maganda, bindiği aracın açık kapısından sarkarak havaya ateş açtı. Yanında küçük bir çocuk bulunan şahıs, virajı dönen otomobilden dengesini kaybederek yere düştü.

Tehlikeli Anlar ve Kurtuluş

Yolda bağrışmalar arasında yuvarlanan şahıs, hemen arkasından gelen bir başka aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu tehlikeli anlar, çevredeki diğer sürücüler ve vatandaşlar tarafından dikkatle izlendi.

Gözaltı İşlemleri

Olayın görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşıldıktan sonra jandarma ekipleri duruma müdahale etti ve zanlının kimliğini tespit etti. Jandarma, müdahale ederek H.O. isimli şahısı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı ve karakola götürdü.