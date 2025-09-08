Silahlı Saldırı: 6 Kişi Hayatını Kaybetti!

İSRAİL’DEKİ SARSICI SALDIRI

İsrail’in ambulans servisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Ramot Kavşağı’nda meydana gelen silahlı saldırıda en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği ve nedeninin ne olduğu henüz bilinmiyor. İsrail polisi, saldırganları “terörist” olarak tanımladı fakat saldırıya katılan kişi sayısı hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Olayla ilgili olarak ambulans servisi, toplamda 11 kişinin yaralandığını, bunlardan 6’sının durumunun kritik olduğunu belirtti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otobüs durağının yakınındaki yol ve kaldırımlarda yatan yaralıları buldu. Bazı yaralıların bilincinin kapalı olduğu ifade edildi. Olay yerine giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, durumu yerinde inceledi.

İKİ SALDIRGANIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİLDİRİLDİ

Jerusalem Post gazetesi, saldırıyı düzenleyenlerin Kudüs’te şehir genelinde hizmet veren 62 numaralı otobüse bindiklerini ve yolculara ateş açtıklarını aktardı. İsrail polisinin yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 kişinin de öldürüldüğü belirtildi. Kudüs’e giriş çıkışların kapatıldığı ve bölgeye ek güvenlik ekiplerinin gönderildiği kaydedildi. Açıklamaya göre, şüpheli iki kişi bir “sivil” ve bir İsrail ordusu mensubu tarafından vuruldu. İsrail güvenlik birimleri, saldırganların işgal altındaki Batı Şeria’dan geldiğini tahmin ediyor. Başbakan Netanyahu, olay yerine intikal etti ve durumu yerinde değerlendirdi.

ALMANYA’DAN TEPKİ

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Kudüs’teki “korkakça” terör saldırısı karşısında Almanya’nın büyük bir şok yaşadığını ifade etti. Bu saldırı, bölgedeki tansiyonu artıracak gibi görünüyor ve uluslararası toplumdan gelişmelerle ilgili tepkiler bekleniyor.