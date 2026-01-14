Silahlı Saldırı: Kadın Hakim Hayati Tehlikeyi Atlattı

İSTANBUL’DA HAKİME SİLAHLI SALDIRI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’nde görevli kadın hakim A.K., istinaf odasında silahlı bir saldırıya maruz kaldı. Saldırıyı gerçekleştiren savcı M.Ç.K.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye yönlendirildi ve sonrasında İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

İFADE ÖZEL BÜRODA ALINDI

Savcı M.Ç.K.’nin ifadesi, Özel Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Ercan Devrim tarafından alındı. Alınan ifade sonrasında savcının “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanma istemi sulh ceza hakimliğine sunuldu.

İKİNCİ KURŞUN YAN ODAYA İSABET ETTİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, şüpheli olay anında iki kez ateş açtı. Açılan ateşlerden birinin duvara çarpıp yan odadaki mahkeme başkanının koltuğuna isabet ettiği kaydedildi. O sırada ilgili hakimin odada bulunmadığı belirtildi.

HAKİMİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Saldırının ardından olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralı hakim A.K.’yi hastaneye kaldırdı. Hakimin kasığından yaralandığı, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alındığı bilgisi verildi.

GEÇMİŞTE BİRLİKTE GÖREV YAPMIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli savcı ve yaralanan hakimin geçmişte Anadolu Adliyesi’nde asliye ceza mahkemesinde görev yaptıklarını tespit etti.

İKİNCİ AŞAMI HÜKÜMLÜ ÇAYCI ENGELLEDİ

Saldırgan savcının ikinci kez ateş etmek istediği esnada, odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü çaycı Y.K.’nin müdahalesi sonucu bu eylem engellendi. Bu durum, soruşturma dosyasına yansıdı.