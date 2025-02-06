Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Hayatını Kaybetti

ADANA’DA SİLAHLI SALDIRI

Adana’da otoparkta aracından inerken silahlı bir saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın, daha önceki bir saldırıda “Bugün beni vuramadınız” diyerek küfürlü bir video paylaştığı bilgisinin ortaya çıktığı belirtildi. Olay, saat 19.30 sıralarında Seyhan ilçesinde, Gürselpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Saltuk Buğra Keçebaş, apartmanın otoparkına otomobilini park edip araçtan indiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı.

SALDIRGAN KAÇTI, KEÇEBAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, Keçebaş vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine ambulans, hızla olay yerine sevk edildi. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Keçebaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNCEKİ SALDIRI VE TEHDİT PAYLAŞIMI

Diğer yandan, Saltuk Buğra Keçebaş’ın daha önce de silahlı bir saldırıya uğradığı ve ardından sosyal medya hesabından Bayğara suç örgütü lideri firari Ramazan Bayğara’yı hedef alarak, “Öyle mermi sıkmaya benzemez. Ramazan, Fırat, Kamil ve sen bugün beni vuramadınız” şeklinde küfür içeren bir video paylaştığı bilgisi ortaya çıktı. Olayın detayları ve saldırının arka planı hakkında soruşturma devam ediyor.