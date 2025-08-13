Şile’de Akıntıya Kapılan Vatandaş Kurtarıldı

DALGA BOYUNUN ETKİSİ

İstanbul’un Şile ilçesindeki Kabakoz köyü sahilinde, öğle saatlerinde dalga boyunun tehlikeli seviyelere ulaşması sonucu yüzme yasağı uygulanmaya başladı. Bu uyarıya rağmen, bir kişi serinlemek için suya girmeyi tercih etti. Ancak kısa bir süre içerisinde şiddetli akıntı ile kıyıdan uzaklaşarak dalgalar arasında gözden kayboldu.

KURTARMA OPERASYONU

Sahilde bulunan diğer kişiler, denizde çırpınarak yardım isteyen vatandaşı fark etti ve durumu hemen cankurtaran ekiplerine iletti. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, çırpınan şahsa ulaşarak güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Kurtarma anları, sahilde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.