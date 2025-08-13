Gündem

Şile’de Akıntıya Kapılan Vatandaş Kurtarıldı

sile-de-akintiya-kapilan-vatandas-kurtarildi

DALGA BOYUNUN ETKİSİ

İstanbul’un Şile ilçesindeki Kabakoz köyü sahilinde, öğle saatlerinde dalga boyunun tehlikeli seviyelere ulaşması sonucu yüzme yasağı uygulanmaya başladı. Bu uyarıya rağmen, bir kişi serinlemek için suya girmeyi tercih etti. Ancak kısa bir süre içerisinde şiddetli akıntı ile kıyıdan uzaklaşarak dalgalar arasında gözden kayboldu.

KURTARMA OPERASYONU

Sahilde bulunan diğer kişiler, denizde çırpınarak yardım isteyen vatandaşı fark etti ve durumu hemen cankurtaran ekiplerine iletti. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, çırpınan şahsa ulaşarak güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Kurtarma anları, sahilde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Özgür Özel’e Soruşturma Başlatıldı

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri sebebiyle soruşturmaya tabi tutuldu.
Gündem

Thy Teknik’ten Üzücü Kaza Haberi

Sabiha Gökçen'deki THY Teknik A.Ş. atölyesinde bu sabah yaşanan iş kazasında teknisyen Yusuf Altun yaşamını yitirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.