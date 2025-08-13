Şile’de Denize Giriş Yasaklandı

DENİZDEN YASAKLAR DEVAM EDİYOR

İstanbul’un denizlerinde denetimler sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda, Şile Kaymakamlığı, 12 Ağustos Salı günü saat 16.00’dan itibaren ve 13 Ağustos Çarşamba günü boyunca ilçede denize girmenin yasak olduğunu bildirdi.

BOŞ KALAN PLAJLAR

Şile’nin yanı sıra Beykoz’da da denize girişler, 13 Ağustos Çarşamba gününe kadar yasaklandı. Sarıyer’de ise yalnızca Kısırkaya Plajı’nda geçerli olan yasaklama, 15 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek. Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerinde denize girilmesine ise 17 Ağustos Pazar gününe kadar izin verilmiyor.

GÜVENLİK ÖNEMİ VURGULANIYOR

Yetkililer, can güvenliği açısından vatandaşların bu yasaklara uyması gerektiğini vurguluyor.