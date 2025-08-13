Şile’de Denize Girmek Yasaklandı

İSTANBUL’DA DENİZLERDE DENETİMLER DEVAM EDİYOR

İstanbul’un denizlerinde yürütülen denetimler sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri doğrultusunda, Şile Kaymakamlığı 12 Ağustos Salı günü saat 16.00 itibarıyla ve 13 Ağustos Çarşamba günü ilçede denize girmenin yasak olduğunu açıkladı.

ŞİLE VE BEYKOZ’DA DENİZE GİRİŞ YASAK

Şile’nin yanı sıra, Beykoz’da da 13 Ağustos Çarşamba gününe kadar denize girişler yasaklandı. Sarıyer’de ise sadece Kısırkaya Plajı’nda uygulanan yasaklama, 15 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.

SAHİLLER BOŞ KALIYOR

Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerinde ise denize girmek 17 Ağustos Pazar gününe kadar yasak. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından bu yasağa uyması gerektiğini vurguluyor.