Şili’de Orman Yangınlarına Karşı Olağanüstü Hal İlanı

ŞİLİ’DE ORMAN YANGINLARI NEDENİYLE OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ülkede güney tarafındaki Ñuble ve Biobío bölgelerinde etkili olan orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Başkent Santiago’nun güneyinde en az 18 kişinin yaşamını yitirdiği ve 50 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bildiriliyor. Concepción yakınlarındaki ormanlık alanda yayılan alevler, yaklaşık 250 evi tamamen yok etti.

Alevlerin kontrol altına alınması için sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yapan Devlet Başkanı Boric, “Sürmekte olan ciddi orman yangınları ışığında bu iki bölgede felaket durumu ilan etme kararı aldım ve tüm kaynaklar artık bu mücadele için tam kapasiteyle kullanılabilir durumdadır” ifadelerini kullandı. Olağanüstü hal kapsamında, Şili ordusu yangın söndürme ve kurtarma faaliyetleri için bölgeye sevk edildi. Yetkililer, ölü sayısının önümüzdeki saatlerde artabileceğinden endişe duyuyor.

KÜRESEL İKLİM VE RÜZGARLARIN ETKİSİ

Yangınla mücadele ekiplerinin zorluk yaşadığı belirtirken, kuvvetli rüzgarlar ve 38 dereceye ulaşan yüksek sıcaklıklar durumu daha da kritik hale getiriyor. Şili Orman Kurumu Conaf ekipleri, ülkede 24 farklı noktada alevlerle mücadele ediyor. Yangınlar, şu ana kadar 8 bin 500 hektardan fazla ormanlık alanı tahrip etti. Ülkenin çoğunda sıcaklık uyarıları devam ederken, uzun süreli kuraklık bu felaketlerin etkisini artırıyor. İki yıl önce Valparaíso bölgesinde çıkan yangınlarda 120 kişi hayatını kaybetmişti.

TAHLİYE OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Penco ve Lirquen gibi yoğun nüfuslu alanlarda tahliye operasyonları sürüyor. Sokaklarda tamamen yanmış araçların görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Yangın söndürme ekipleri, rüzgarın alevleri yeni yerleşim alanlarına taşımaması için yoğun bir çaba göstermekte.

