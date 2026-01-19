Muş’ta Kar Yağışı 176 Köy Yolunu Kapatmıştır

Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Muş’ta dün gece saatlerinden itibaren etkisini artırmaya başlayan yoğun kar yağışı, kırsalda ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oldu. Şehir genelinde toplam 176 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Kar yağışının ardından Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını tekrar trafiğe açmak için faaliyete geçti. Gün içerisinde yapılan girişimlerle açılan ve sık sık kapanan yollar da dâhil olmak üzere toplam 229 köy yolu ulaşıma kazandırıldı. Diğer kapalı köy yollarında ise çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

HEKİM VE AMBULANSLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sağlık ekiplerinin de zor anlar yaşadığı ifade ediliyor. Hasta kurtarma operasyonlarına çıkan ambulanslar, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da yolda kar nedeniyle sıkıştı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hastaları hastaneye ulaştırmak için büyük bir çaba göstermekteyken, kara saplanan ambulansların yardımına İl Özel İdaresi ekipleri hızla yetişti. Ekiplerin sahada yoğun bir şekilde çalışmaları sürerken, yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve verilen uyarılara dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.