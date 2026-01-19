Elazığ’da Trafik Kazası: Çift Hayatını Kaybetti

elazig-da-trafik-kazasi-cift-hayatini-kaybetti

KAZA ELAZIĞ-MALATYA YOLUNDA GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Elazığ-Malatya karayolu Handekendi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ümit Avcı’nın kullandığı 23 AAL 500 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki 47 ADY 394 plakalı tıra arkadan çarparak kaza meydana getirdi.

KAZADA YAŞANAN TRAJEDİ

Bu kazada sürücü Ümit Avcı (67) ve eşi Nurten Avcı (61) olay anında yaşamlarını yitirdi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu yetkililere bildirirken, olay yerine sağlık, polis, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemeleri sonrasında çiftin cenazeleri otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

HIZ KADRANI 65 KİLOMETREDE KALDI

Ayrıca, kaza yapan hafif ticari aracın hız kadranının 65 kilometre hızda sabit kaldığı tespit edildi.

