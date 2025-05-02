Şili’de Tsunami Alarmı İle Tahliye!

DEPREMİN ETKİLERİ VE PANİK ORTAMI

Güney Amerika’nın Drake Boğazı’nda, Horn Burnu ile Antarktika Kıtası arasında, 7.4 büyüklüğündeki bir deprem meydana geldi. Bu olay, bölgede yaşayan insanlar arasında büyük bir paniğe sebep oldu. Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred), depremin ardından hemen bir açıklama yaparak, ülkenin güneyindeki Magallanes bölgesindeki kıyı kesimlerinin tsunami riski nedeniyle derhal tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

MAGALLANES BÖLGESİNE TAHLİYE ÇAĞRISI

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Magallanes bölgesinin sahil hattındaki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi yönünde bir çağrı yapıyoruz” dedi. Yetkililer, dev dalgaların önümüzdeki saatler içinde Şili’nin en güneyindeki şehirlere ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

DEPROM MERKEZİ VE DURUM TESPİTİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Arjantin’in güneyindeki Ushuaia kentinin yaklaşık 219 kilometre açıklarında, Drake Boğazı’nda gerçekleştiğini açıkladı. Bu durum, bölgedeki hem doğal durumların hem de acil müdahale gereksinimlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.