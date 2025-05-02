Şili’de Tsunami Alarmı! Tahliye Gerekiyor

DEPREM OLDUĞU BİLGİSİ

Güney Amerika’nın Horn Burnu ile Antarktika Kıtası arasında bulunan Drake Boğazı’nda 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu durum, bölgede yaşayan halkta büyük bir panik yarattı. Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred), meydana gelen depremin ardından, ülkenin güneyindeki Magallanes bölgesinde yer alan kıyı kesimlerinin tsunami riski nedeniyle hemen tahliye edilmesi gerektiğini duyurdu.

TAHLİYE HAREKETİ BAŞLATILDI

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Magallanes bölgesinin sahil hattındaki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi yönünde bir çağrı yapıyoruz” dedi. Yetkililer, güçlü dalgaların önümüzdeki saatlerde Şili’nin güneyindeki şehirlere ulaşmasının beklendiğini aktardı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin merkez üssünün, Arjantin’in güneyindeki Ushuaia kentinin yaklaşık 219 kilometre açıklarında, Drake Boğazı’nda meydana geldiğini bildirdi.