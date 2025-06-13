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Silivri’de Motosiklet Kazası: 5’i Polis 6 Yaralı

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İSTANBUL’DA TRAFİK KAZASI

İstanbul’un Silivri ilçesinde bir motosikletin kazaya karışması sonucu 6 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybeden motosiklet, önce 2 otomobile çarptı ardından da polis uygulama noktasına savruldu.

KONTROLÜ KAYBETME VE YARALANANLAR

Olay, polis ekiplerinin Yeni Mahalle Üniversite Durağı önünde uygulama yaptığı esnada meydana geldi. Motosikletin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ve 5 polis memuru yaralandı. Olay yerine ulaşan polisler, durumu telsizle bildirdi ve çok sayıda acil sağlık ekibi ve takviye polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralanan 4 polis memuru ve motosiklet sürücüsü, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

KAZA SONRASI ÇEKİCİLER VE SORUŞTURMA

Kazaya karışan motosiklet ve çarptığı 2 otomobil, çekicilerle kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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