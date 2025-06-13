Silivri’de Motosiklet Kazası: 6 Yaralı

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul’un Silivri ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir motosiklet, yolda bulunan iki otomobile çarptıktan sonra polis uygulama noktasına savruldu. Bu kazada, beşi polis memuru olmak üzere toplamda altı kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Yeni Mahalle Üniversite Durağı önünde uygulama yaparken, motosiklet sürücüsü bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KAZANIN ETKİLERİ

Kaza sırasında motosiklet, çarptığı otomobillerle birlikte polis uygulama noktasına savrulması sonucu, motosiklet sürücüsü ile beş polis memuru yaralandı. Olayı gören diğer polis memurları, durumun aciliyetini fark ederek telsizle durumu bildirirken, olay yerine çok sayıda acil sağlık ekibi ve takviye polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılardan dört polis memuru ile ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Kaza sonrası meydana gelen motosiklet ve çarptığı iki otomobil, çekicilerle bulundukları yerden kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olayla ilgili gelişmelerin izlenmesi bekleniyor.