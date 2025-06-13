Silivri’de Motosiklet Kazası Oldu

İSTANBUL’DA MOTOSEKLET KAZASI

İstanbul’un Silivri ilçesinde bir motosikletin kontrolünü kaybetmesi sonucu gerçekleşen kaza, iki otomobile çarparak polis uygulama noktasına savrulmasıyla sonuçlandı. Kazada, 5’i polis memuru olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

KAZA ANINDAKİ DETAYLAR

Alınan bilgilere göre, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolünü kaybettiği motosiklet, Yeni Mahalle Üniversite Durağı önünde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulama esnasında yoldaki 2 otomobile çarpıp uygulama noktasına savruldu. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve 5 polis memuru yaralandı.

Kaza sonrası, uygulama noktasındaki polis memurları durumu telsizden bildirerek olay yerine acil sağlık ekipleri ve takviye polisler çağırdı. Yaralı durumdaki 4 polis memuru ve ağır yaralı motosiklet sürücüsü, kısa sürede ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayın ardından, kazaya karışan motosiklet ve çarpan 2 otomobil, çekicilerle bulundukları yerden alındı. Kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.