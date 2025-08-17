Silivri Plajları Yasaklı Olmasına Rağmen Dolu

HAFTASONU GÜNEŞLİ HAVADA PLAJ YOĞUNLUĞU

İstanbul’un Silivri ilçesinde güneşli bir haftasonu, vatandaşları Silivri Kumluk Plajı’na yönlendirdi. Silivri Kaymakamlığı, 15-17 Ağustos tarihlerinde yüksek dalgalar ve yoğun rüzgâr sebebiyle denize girmeyi yasaklamasına rağmen birçok kişi bu yasağı göz ardı ederek denize girdi.

TEHLİKE UYARILARI YAPILDI

Silivri Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Jandarma ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, denize girenleri sık sık uyararak olası tehlikeler hakkında dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Turgut Gürbüz, “Bence gayet iyi burası, akıntı fazla yok. Belli noktalarda güvenlik ipini geçmediğimiz sürece bir sorun yok.” şeklinde konuştu. Mehmet Karataş ise, “Sabah erken kalktık denize girelim dedik. Cankurtaran ve zabıta ekipleri denize girmememiz konusunda uyardılar. Yasak olduğu için anons bekliyorum, anons yaptıkça denize gireceğim.” ifadesini kullandı.

UYARI TABELASINA RAĞMEN SUYA GİRENLER

Plajda bulunan “Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır” uyarı tabelası, ziyaretçilerin dikkatini çekmesine rağmen, bazıları bu uyarıya rağmen yüzmeye devam etti.