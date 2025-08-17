Gündem

Silivri Plajları Yasaklı Olmasına Rağmen Dolu

silivri-plajlari-yasakli-olmasina-ragmen-dolu

HAFTASONU GÜNEŞLİ HAVADA PLAJ YOĞUNLUĞU

İstanbul’un Silivri ilçesinde güneşli bir haftasonu, vatandaşları Silivri Kumluk Plajı’na yönlendirdi. Silivri Kaymakamlığı, 15-17 Ağustos tarihlerinde yüksek dalgalar ve yoğun rüzgâr sebebiyle denize girmeyi yasaklamasına rağmen birçok kişi bu yasağı göz ardı ederek denize girdi.

TEHLİKE UYARILARI YAPILDI

Silivri Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Jandarma ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, denize girenleri sık sık uyararak olası tehlikeler hakkında dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Turgut Gürbüz, “Bence gayet iyi burası, akıntı fazla yok. Belli noktalarda güvenlik ipini geçmediğimiz sürece bir sorun yok.” şeklinde konuştu. Mehmet Karataş ise, “Sabah erken kalktık denize girelim dedik. Cankurtaran ve zabıta ekipleri denize girmememiz konusunda uyardılar. Yasak olduğu için anons bekliyorum, anons yaptıkça denize gireceğim.” ifadesini kullandı.

UYARI TABELASINA RAĞMEN SUYA GİRENLER

Plajda bulunan “Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır” uyarı tabelası, ziyaretçilerin dikkatini çekmesine rağmen, bazıları bu uyarıya rağmen yüzmeye devam etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Silivri Plajı, Yasaklı Olmasına Rağmen Dolduruldu

Silivri’de aşırı rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle 15-17 Ağustos tarihlerinde denize girilmesi yasak olmasına rağmen plajlar doldu, güvenlik ekipleri uyarılarda bulundu.
Gündem

Avcılar’da ‘Yan Bakma’ Kavgası Yaşandı

Avcılar'da komşular arasında yan bakma nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Hamit A., Emrah Demir'e bıçakla saldırdı, Demir hastanede hayatını kaybetti; şüpheli kısa sürede yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.