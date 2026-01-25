Silivri ve Avcılar’da Deniz Seviyesi Dramatiik Şekilde Düştü

Silivri’nin Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mustafa Oğuzhan Sokak bölgesinde denizin geri çekilmesi sonucunda deniz tabanı ortaya çıktı ve bazı yerlerde kum adacıkları oluştu. Denizin çekilmesini gören vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydettikleri gözlemlendi.

GIRGIR TEKNELERİ AÇIĞA DEMİRLEDİ

Deniz suyunun çekilmesi, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Limandaki bazı gırgır teknelerinin karaya oturmamak için açığa demirledikleri dikkati çekti. Bazı gırgır gemilerinin limandan çıkarken balık avlamakta zorlandığı ve küçük balıkçı teknelerinin ise halatlarla çekilerek çıkarıldığı öğrenildi.

TAHMİNEN 200-250 METRE KADAR ÇEKİLDİ

Sahilde yürüyüş yapan Emirhan Yıldız, “Silivrililer burayı bilir, burası her sene çekilen bir yer. Depremle alakalı düşünenler var ama biz bunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü her sene oluyor. Bilim insanları daha iyi bilir ama bizim bildiğimiz kadarıyla her sene burada böyle oluyor. Tahminen 200-250 metre kadar çekildi.” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Agim Gavri ise, “Herhalde iklim değişikliğinden olduğunu düşünüyoruz. Bazı zamanlar burası deniz çekilerek bomboş oluyor. Tahminen 150-200 metre çekilmiştir.” ifadelerini kullandı.

AVCILAR’DA YAKLAŞIK 15 METRE ÇEKİLDİ

Avcılar, Ambarlı Mahallesi’nde de denizin yaklaşık 15 metre çekildiği gözlemlendi. Yaz aylarında plaj olarak kullanılan alanda denizin geri çekilmesiyle kumsal alanın genişlediği kaydedildi. İlçe sakinleri, Avcılar sahilinde daha önce de benzer çekilmelerin yaşandığını ve bunun doğal bir gel-git olayı olduğunu söylediler.