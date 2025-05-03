Simav’da Artçı Sarsıntılar Tedirgin Ediyor

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyünde, 25 Nisan 2025’ten bu yana artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu sarsıntılar, köylüler arasında bir tedirginliğe neden oluyor. Bugün saat 15.51’de gerçekleşen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir evde çatlaklar oluştu ve köylüler evlerine girmekten çekinir hale geldi.

GEÇİCİ BARINAKLARDA KALMAYA ZORUNLU KALIYORLAR

Son bir haftadır süregelen sarsıntılar nedeniyle bazı Yemişli köylüleri, kendi imkanlarıyla ahşap malzemelerden, çadır bezlerinden veya traktör römorklarının üzerini kapatarak geçici barınaklar oluşturdu. Köylüler, can güvenlikleri konusunda endişe duyduklarını belirtiyor.