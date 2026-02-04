Simit ve Ekmek Fiyatlarına Yeni Düzenleme Geliyor

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte pide fiyatları tartışılmaya başladı. Bu dönemde, sektörü etkileyen önemli bir karar alındı. Yeni yönetmelik gereği, üreticiler ve esnaf odaları artık simit ve ekmekte fiyat artışı yapma yetkisine sahip olmayacak.

YENİ DÜZENLEMEYE GÖRE ZAM İÇİN BAKANLIĞA SORULACAK

Yeni düzenlemeye göre, simit ve ekmek fiyatları üzerinde yapılacak zamlar için Ticaret Bakanlığı’ndan görüş alınması zorunlu hale getirildi. Belirlenen price için Bakanlık’a danışılacak. Eğer Bakanlık olumsuz bir görüş bildirirse, konu uzlaşma komisyonuna iletilecek. Yapılacak zam oranı ise enflasyonu aşmayacak.

TARİFE TALEPLERİ İÇİN BAKANLIK ONAYI ŞART

Resmi Gazete’de belirtilen düzenlemeye göre, odalar kendi üyeleri için tarifeleri oluşturabilecek. Birden fazla odaya bağlı üyelerin ürettiği mal ve hizmetlere ilişkin tarifeler, ilgili oda tarafından hazırlanacak. Tarifeler, yönetim kurulunun önerisi ve meclisin onayı ile belirlenecek. İlgili meslek komitesinin görüşü de en geç on beş gün içinde alınacak. Odaya yapılan başvurular yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde sonuca bağlanacak ve meclisin onayına sunulacak.

Eğer Bakanlık olumlu görüş bildirirse, tarife meclisin onayına sunulacak. Olumsuz görüş gelmesi durumunda ise, tarife talebi uzlaşma komisyonuna aktarılacak. Bu talep, ildeki en büyük mülki idare amirliği tarafından on beş gün içinde toplanacak. Uzlaşma komisyonu gerekli değerlendirmeleri yaparak tarifeyi belirleyecek.

ENFLASYON HEDEFLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK

Uzlaşma komisyonu, değerlendirmelerini yaparken tarife düzenlenecek yerin sosyo-ekonomik durumu, mevcut maliyetler ve kâr marjları ile Orta Vadeli Programda yer alan enflasyon hedeflerini dikkate alacak. Tarife, uzlaşma komisyonu kararının ilgililere tebliği sonrasında veya başvuru süresinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Odalar, tarifeleri serbestçe belirleyemez ve tarifelerin takdiri noktasında kayırmacı bir tutum sergileyemez. Tarife içindeki fiyatlar ise azami hadleri yansıtacak şekilde oluşturulacak.