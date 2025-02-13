Şimşek: 2024’te 11,7 Milyar Dolar Giriş

CARI DENGE HEDEFLERİ AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Sürdürülebilir cari denge hedefimiz doğrultusunda elde ettiğimiz kazanımları yapısal adımlarla kalıcı hale getireceğiz.” şeklinde açıklama yaptı. Bugün yayımlanan ödemeler dengesi verileri ile ilgili olarak X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, cari açığın 2024 yılında Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin oldukça altında, 10 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Bu rakam, milli gelire oranla yaklaşık yüzde 0,7’ye denk geliyor.

Şimşek, cari denge rakamlarının bir önceki yıla göre 29,9 milyar dolar, 2023 yılı Mayıs ayındaki zirveye göre ise 45,1 milyar dolar iyileştiğini açıkladı. Ekonominin büyüdüğü ve en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği’nde büyümenin zayıf seyrettiği bir dönemde, cari açığın önemli ölçüde gerilemesine ihracatın sağlam yapısı, ithalat bağımlılığının azaltılması ve güçlü turizm gelirleri katkı sağladı. Ekonomi programıyla artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde sermaye girişleri hızlandı, dış finansmana erişim kolaylaşırken maliyetler azaldı.

2024 yılında 11,7 milyar dolar net portföy girişi bekleniyor ve reel sektör ile bankaların dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 144 ve yüzde 159 seviyelerine ulaştı. Azalan cari açık, dış finansman ihtiyacının düşmesine, rezerv birikimine ve ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağlıyor. Şimşek, önümüzdeki dönemde küresel koşullardaki belirsizlikler ve ekonomik aktivitedeki canlanma ile sınırlı bir artış bekledikleri cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını öngördüklerini vurguladı. “Sürdürülebilir cari denge hedefimiz doğrultusunda elde ettiğimiz kazanımları yapısal adımlarla kalıcı hale getireceğiz.” şeklinde sözlerini tamamladı.