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Ekonomi

Şimşek: Alım Gücünü Artıracağız

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ŞİMŞEK’TEN ENFLASYON BEKLENTİLERİ AÇIKLAMASI

Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası’nın ocak ayına dair yayımladığı Sektörel Enflasyon Beklentileri hakkında bir değerlendirme yaptı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürdüğünü vurgulayan Şimşek, “Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,4 seviyesinde. Mayıs 2024’e göre 12 ay sonrası beklenti, hane halkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti.” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNE GÜVEN

Şimşek, bu beklentilerin enflasyon görünümüne göre hala yüksek olduğunu belirterek, “Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir, beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız.” açıklamasını yaptı.

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