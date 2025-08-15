Şimşek: Brüt Rezervler 174,4 Milyar Dolar

HAZİNE VE MALİYE BAKANINDAN BİLDİRİM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından mali piyasalara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, piyasalarda olumlu döngünün güçlendiğine dikkat çekiyor ve makro finansal istikrarın pekiştiğini vurguluyor.

PİYASALARDA OLUMSUZ GELİŞMELER ORTADAN KALKIYOR

Şimşek, “Finansal piyasalarda olumlu döngü güçlenirken, makro finansal istikrar pekişiyor. Brüt rezervler 174,4 milyar dolar ile tarihi zirvede. Kur Korumalı Mevduat stoku iki yıldır kesintisiz gerileyerek 3 trilyon lira azaldı. TL mevduatın payı yüzde 59,6’ya yükseldi. 10 yıllık dolar cinsi tahvil faizi yeniden yüzde 7’nin altına geriledi. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran programımızı dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.” ifadesini paylaştı.

ANALİZ SONUÇLARI VE GELECEK PLANI

Bakan Şimşek, piyasalardaki olumlu gelişmelerin ve makro finansal istikrarın devam edeceğini öngörerek, uygulanan programın etkilerini artırmaya yönelik çabalarını sürdüreceğini belirtti.