Şimşek, Dubai’de Yatırımcılarla Bir Araya Gelecek

DUBAI’DE TEMASLAR SÜRÜYOR

BloombergHT’de yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Dubai’de dün başlayan ziyaretinin yarın sona ereceğini gösteriyor. Ziyaretin ilk gününde finans dünyasının önde gelen isimleriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen Şimşek, katılımcıların Türkiye ekonomisine dair sorularını yanıtlıyor.

YATIRIMCILARLA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Şimşek’in toplantılarına, Birleşik Arap Emirlikleri’nin önemli holding ve bankalarından yoğun bir katılım sağlandı. Dubai’deki temasları dahilinde, yatırımcılarla hem geniş katılımlı hem de bire bir görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu önemli yatırımcı buluşmasında, finans sektörü ve reel sektörün üst düzey temsilcilerinin katılması bekleniyor. Şimşek, ayrıca küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye’nin ekonomi programında kaydettiği ilerleme ve yatırım fırsatları üzerine kapsamlı bir sunum yapacak.

Bakan Şimşek, mevkidaşlarıyla resmi görüşmeler de gerçekleştirecek. Ülkenin en prestijli organizasyonlarından biri olan Dünya Hükümetler Zirvesi’nde panelist olarak da yer alacak. “Çoklu Ekonomik Blokların Yükselişi” başlıklı panele katılması beklenen Şimşek’e, Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faysal el-İbrahim, Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari ve Endonezya Ekonomi İşleri Bakanı Airlangga Hartarto eşlik edecek.