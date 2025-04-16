Şimşek: Kripto Platformları İçin Uyum Zorunlu

YENİ DÜZENLEMELERİN AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 25 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeleri hakkında bilgi verdi. Bu düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarına yeni yükümlülükler getiriyor. Şimşek, bu adımların finansal sistemin güvenliğini artırmayı ve suç gelirleriyle mücadelede etkinliği güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Bakan Şimşek, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının artık bankalar, aracı kurumlar ve sigorta şirketleri gibi MASAK yükümlülüklerine tabi finansal kuruluşlar arasında yer aldığını ifade etti. Yeni düzenlemeler çerçevesinde dikkat çeken bazı yükümlülükler şunlar:

– Uyum Programı ve Görevlisi: Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bir uyum programı oluşturmak ve uyum görevlisi atamak zorunda.

– Risk Yönetimi ve İzleme: Kuruluşların risk yönetimi mekanizmaları kurması ve müşteri işlemlerini izlemesi gerekiyor.

– Elektronik Tebligat Sistemi: Kripto platformlarının MASAK Elektronik Tebligat Sistemi’ne kaydolması zorunlu.

– Müşteri Tanıma (KYC): Detaylı müşteri tanıma tedbirleri alınacak, özellikle 15.000 TL ve üzeri işlemlerde gönderici bilgileri kontrol edilecek.

– Seyahat Kuralı: Kripto varlık transferlerinde gönderici ve alıcı bilgileri detaylı bir şekilde alınacak, eksik bilgi varsa transferlere izin verilmeyecek.

– İlk İşlemler için Banka Zorunluluğu: İlk finansal işlemlerin bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekecek.

STABİL KRİPTO VARLIKLAR

Şimşek, “stabil kripto varlıklar”ın MASAK tarafından dikkatle izleneceğini belirtti. Bu alanda ek düzenlemelerin yapılacağını açıkladı. Gizlilik tabanlı kripto varlıkların alım-satımını yapan platformlar için müşteri kabul süreçlerinin sıkılaştırıldığını da vurguladı. Ödeme kuruluşlarının basitleştirilmiş müşteri kabulünün kaldırıldığını ve sanal ile fiziki POS terminallerinin işlemlerinin denetleneceğini ifade etti. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suç gelirlerinin aklanmasını önlemek için ödeme kuruluşlarının izlenmesine dikkat edileceğini söyledi.

AĞIR YAPTIRIMLAR VE ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUM

Bakan Şimşek, düzenlemelere uymayan kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarının ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceğinin altını çizdi. Türkiye’nin finansal sisteminin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının da finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız” dedi.