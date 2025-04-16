“Şimşek’ten Kripto Platformlarına Net Mesaj”

YENİ DÜZENLEMELER VE YÜKÜMLÜKLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 25 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yeni düzenlemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bu düzenlemelerin finansal sistemin güvenliğini artırmayı ve suç gelirleriyle etkin mücadeleyi güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca, düzenlemelerin uluslararası standartlara uyum sağlamak amacıyla yapıldığını söyledi.

Şimşek, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının artık bankalar, aracı kurumlar ve sigorta şirketleri gibi MASAK yükümlülüklerine tabi finansal kuruluşlar arasına girdiğini vurguladı. Yeni düzenlemelerin altını çizen bakan, kuruluşların uyum programı hazırlamalarının ve uyum görevlisi atamalarının zorunlu hale geldiğini açıkladı.

RİSK YÖNETİMİ VE İZLEME

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının risk yönetimi mekanizmaları oluşturmaları ve müşteri işlemlerini izlemeleri gerektiğini belirten Şimşek, MASAK Elektronik Tebligat Sistemi’ne kaydolmanın da zorunlu olduğunu ifade etti. Detaylı müşteri tanıma tedbirlerinin, özellikle 15.000 TL ve üzeri işlemlerde gönderici bilgileri teyit edilerek uygulanacağını sözlerine ekledi. Kripto varlık transferlerinde gönderici ve alıcı bilgilerinin detaylı şekilde alınması gerektiğini vurgulayan Bakan, eksik bilgi durumunda transferlerin engelleneceğini belirtti.

Bakan, finansal işlemlerin başlangıçta bankalar aracılığıyla yapılması gerektiğini de açıkladı.

STABİL KRİPTO VARLIKLAR VE ÖDEME KURULUŞLARI

Stabil kripto varlıklarla ilgili olarak, bu varlıkların kara para aklama ve terörizmin finansmanında kullanıldığı tespit edildiği bilgisini veren Bakan Şimşek, MASAK’ın bu varlıkları yakından takip ettiğini ve ek düzenlemelerin yakın zamanda yapılacağını açıkladı. Ayrıca, gizlilik tabanlı kripto varlıkların alım-satımına aracılık eden platformlar için müşteri kabulü süreçlerinin sıkılaştırıldığını da belirtti.

Ödeme kuruluşlarına yönelik olarak basitleştirilmiş müşteri kabulü uygulamasının kaldırıldığını ifade eden Şimşek, sanal ve fiziki POS terminallerinin işlemlerinin denetimi konusunda iş ilişkilerine uygunluğun sıkı şekilde kontrol edileceğini vurguladı. Özellikle yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suç gelirlerinin aklanması girişimlerini engellemeye yönelik eylemlerin izleneceğini de ifade etti.

AĞIR YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Düzenlemelere uymayan kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarının ağır yaptırımlarla karşılaşacağına dikkat çeken Bakan, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği üzerinden sektör paydaşlarıyla yeni yükümlülüklerin paylaşıldığını söyledi. Finansal sistemin şeffaflığını ve güvenilirliğini artırmak için kararlı adımlar atıldığını da belirtti.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUM

Şimşek, Türkiye’nin finansal sistemini uluslararası standartlara uygun hale getirme hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız,” dedi.