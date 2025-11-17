Sinan Akçıl’dan Prenses Erkek Yorumu

Son dönemlerde sıkça tartışılan ‘prenses erkek’ meselesine ünlü isimler de dahil oldu. Özellikle sosyal medya platformlarında ‘trip atan’ erkekleri tanımlamak amacıyla kullanılan bu terime, müzisyen Sinan Akçıl da değindi. Akçıl, “Türk milleti, kıvıran, trip atanları değil adam gibi adamları sever!” şeklinde konuştu. Kadın sosyal medya kullanıcıları ise son zamanlarda ‘prenses erkek’ kavramını gündeme getirerek, bu tip erkeklerin özelliklerini tanımladı.

UZUN SÜREDİR GÜNDEMDE

Kadınların yaptığı paylaşımlar doğrultusunda, ‘gittiği yerlerde hesabı karşı tarafın ödemesini bekleyen’, ‘kızdığı zaman trip atan’ veya ‘arabayı partnerine sürdüren’ erkekler, bu tanımlamayla anılıyor. Akçıl, yine bu konu hakkında “Daha yaşlı olanlar da benim için kraliçe erkektir” ifadelerini kullanarak düşüncelerini açıkladı.

KADINLARDAN GELEN YORUMLAR

Şarkıcı Sinan Akçıl, ‘prenses erkek’ tanımının, genellikle kadınlar tarafından ince tavırlı, ürkek ve feminen karakterlere atıfta bulunmak için kullanıldığını belirtti. Akçıl, ayrıca prenses erkeklerin illa ki taç takıp, pelerin giymesine gerek olmadığını, etraftaki takım elbiseli birçok erkeğin de bu tanıma uyduğunu vurguladı.

