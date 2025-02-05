Sinan Bolat, Kasımpaşa’ya Kiralık Olarak Katıldı!

KASIMPAŞA, SINAN BOLAT’LA ANLAŞTI

Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Belçika’nın Westerlo kulübünde oynayan 36 yaşındaki kaleci Sinan Bolat’ı kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna dahil ediyor. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Belçika Pro Ligi ekiplerinden Westerlo forması giyen Sinan Bolat, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024-25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Sinan Bolat’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.” denildi.

SİNAN BOLAT’IN PERFORMANSI

Tecrübeli kaleci, bu sezon Westerlo formasıyla ligde toplam 11 karşılaşmada sahada yer aldı. Kasımpaşa, Sinan Bolat’ın tecrübesinin takım için önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyor.