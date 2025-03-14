Şinasi Yurtsever Vefat Etti: Detaylar ve Anılar

ŞİNAN YURTSEVER’İN KAYBI

Türk televizyon ve sinema camiasının sevilen isimlerinden biri olan Şinasi Yurtsever, uzun süre mide kanseriyle verdiği savaşı kaybederek 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, usta oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından paylaştı. Yurtsever’in hastalığını annesinden gizlediği iddia ediliyor. Mide kanserini yendiği belirtilen oyuncunun son dönemde zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedavi süreci devam ederken durumu ağırlaşan Yurtsever, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

ÜNLÜ İSİMDEN ACI AÇIKLAMA

Zafer Algöz, Yurtsever’in vefat haberini duyururken, “Şinasi mide kanseriydi. Bir ara tedavi için Ukrayna’ya da gitmişti. Vefatını öğrenince şoke olduk, çok üzüldük.” sözlerini kullandı. Geçen yıl mide kanseri teşhisi konulan Yurtsever’in yapılan tedaviyle iyileştiği, ancak sadece 2 hafta önce zatürreye yakalanarak hastaneye yatırıldığı belirlendi. Hastalığını uzun süre annesinden gizlediği de iddialar arasında yer alıyor.

SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Yurtsever’in vefatından 24 gün önce yaptığı son paylaşım, sevenlerini derinden etkiledi. Cengiz Bozkurt ve Engin Günaydın ile bir arada yer aldığı bir fotoğraf paylaşan Yurtsever, “Güzel Dostluklar” notunu yazdı. Bu paylaşımdan sonra hayranlarından duygusal mesajlar yağdı.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE DÜYGUSAL MESAJ

Eşi Ferihan Yurtsever ile 18. evlilik yıl dönümünü geçtiğimiz aylarda kutlayan oyuncu, şu duygusal mesajı paylaşmıştı: “Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım.”

ŞİNAN YURTSEVER HAKKINDA KISACA

1997-2000 yılları arasında Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanınırlık kazanan Yurtsever, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Kınalı Kar, Bir Bulut Olsam, Aşk ve Ceza gibi birçok dizide rol aldı. İşler Güçler’de yapımcı Hakkı, Kardeş Payı’nda ise Hilmi karakteriyle hafızalarda yer etti. Düğün Dernek, Hokkabaz ve Çalgı Çengi gibi sinema filmlerinde de yer aldı. Yurtsever, son olarak ‘Yüzde İki’ dizisinin ikinci sezon çekimlerini tamamladı.