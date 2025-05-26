Sincan’da Yıldırım Cami Minaresini Yaktı

İNŞAAT HALİNDEKİ MİNAREYE YILDIRIM DÜŞTÜ

Ankara’nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sırasında bir caminin inşaat halindeki minaresine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucunda minarede yangın meydana geldi.

PANİK VE İTFAİYE MÜDAHALESİ

Alevleri gören çevre sakinleri, durumu hızlıca itfaiyeye bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, minaredeki yangına kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı.

DEVREN AĞAÇ VE UYARILAR

Aynı fırtına sırasında, bölgede bir ağaç da devrildi. Ankara Valiliği, gün içerisinde kuvvetli gök gürültülü sağanak, yıldırım ve fırtına gibi hava olayları nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarmıştı. Her iki olayda da herhangi bir can kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa bir süreliğine panik yaşadı.