Sındırgı’da Art Arda Depremler Meydana Geldi

SON DURUM RAPORU

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki sismik etkinlik devam ediyor. 10 Ağustos pazar akşamı saat 19.53’te 6,1 büyüklüğündeki deprem gerçekleşti. Bu olayın ardından birçok artçı sarsıntı kaydedilmeye başladı. Bugün ise ilçede art arda iki deprem daha meydana geldi. İlk olarak saat 12.06’da 4 büyüklüğünde bir deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Ardından aynı bölgede ikinci bir deprem daha oldu ve bu depremin büyüklüğü 4,3 olarak belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu depremin saat 13.13’te gerçekleştiğini ve 7 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı. Her iki sarsıntının ardından herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

MAALESEF CAN KAYBI YAŞANDI

Diğer yandan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin yarattığı hasarlar büyük oldu. Geniş bir alanda hissedilen bu depremde, Sındırgı’daki bir bina ile kırsal alanda 12’si metruk olmak üzere toplam 15 yapı yıkıldı. Deprem sonucunda bir kişi hayatını kaybetti ve 29 kişi yaralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada Sındırgı’da 675 konut, 70 iş yeri, 86 ahır ve depo; toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu aktardı. Ayrıca depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.