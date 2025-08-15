Sındırgı’da Art Arda Depremler Oluyor

SİNDIRGI’DA SİSMİK HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki sismik hareketlilik devam ediyor. İlçede 10 Ağustos pazar akşamı saat 19.53’te gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı sarsıntı kaydedildi. Bölge hala sallanırken, bugün art arda iki yeni deprem meydana geldi. Saat 12.06’da Sındırgı’da 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu deprem, yerin 10 kilometre altında meydana geldi. Ardından yine Sındırgı’da 4,3 büyüklüğünde bir ikinci deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.13’te olan bu depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Her iki deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum iletilmedi.

GEÇEN DEPREMDE CİDDİ ZARARLAR OLDU

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi. Bu depremde Sındırgı ilçesinde bir bina ile kırsal alanda 12’si metruk olmak üzere toplam 15 yapı yıkıldı. Depremde bir kişi hayatını kaybederken, 29 kişi yaralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada Sındırgı’da “675’i konut, 70’i iş yeri, 86’sı ahır ve depo; toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık” olduğunu belirtirken, depremin ardından bölgede devam eden artçı sarsıntılara dikkat çekti.