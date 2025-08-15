Sındırgı’da Depremler Devam Ediyor

SİNDIRGI’DA SİSMİK HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sismik hareketlilik devam ediyor. İlçede 10 Ağustos pazar akşamı saat 19.53’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı sarsıntı kaydediliyor. Bölgedeki sallanmalar sürerken, bugün art arda iki yeni deprem daha gerçekleşti. Sındırgı’da saat 12.06’da 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Ardından yine Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir ikinci deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 13.13’te gerçekleşen bu depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu. Her iki depremin ardından olumsuz bir durum bildirimi gelmedi.

10 AĞUSTOS’TA MEYDANA GELEN DEPREM

Bunun yanında, Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Geniş bir alanda hissedilen bu depremde, Sındırgı’daki bir bina ile kırsal alanda 12’si metruk olmak üzere toplam 15 yapı yıkıldı. Bu deprem sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada Sındırgı’da 675 konut, 70 iş yeri, 86 ahır ve depo; toplamda 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık durumda olduğunu aktardı. Ayrıca depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar olmaya devam ediyor.