Sındırgı’da Devam Eden Deprem Sarsıntıları

SİNDIRGI’DA SİSMİK HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sismik hareketlilik durmaksızın devam ediyor. Bölgedeki 10 Ağustos pazar akşamı saat 19.53’te gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı sarsıntı kaydediliyor. Bugün, art arda iki deprem daha meydana geldi. Saat 12.06’da Sındırgı’da 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı ve bu depremin 10 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Ardından, yine Sındırgı’da 4,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem gerçekleşti ve AFAD bu depremin 7 kilometre derinlikte olduğunun bilgisini verdi. Şu ana kadar her iki deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

BÜYÜK DEPREMİN SONUÇLARI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin etkileri hala hissediliyor. Bu geniş alanda duyulan sarsıntı, Sındırgı’daki bir binanın yanı sıra kırsal alanda metruk olan 12’si dahil, toplam 15 yapının yıkılmasına sebep oldu. Depremde bir kişi hayatını kaybetti ve 29 kişi yaralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada, Sındırgı’da 675 konut, 70 iş yeri, 86 ahır ve depo olmak üzere toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık durumda olduğunu ifade etti. Ayrıca deprem sonrası bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.