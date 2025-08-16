Gündem

Sındırgı’da Hasar Tespiti Tamamlandı

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin merkez üssü olan Sındırgı’daki hasar tespit çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. Yapılan değerlendirmelerde, toplamda 729 binada, 1.036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi.

TOKİ EVLERİ HAK SAHİPLERİNE SUNULACAK

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı’da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız.” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu adımlar, bölgedeki halkın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hızlandırılacak.

