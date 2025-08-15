Sındırgı’da Sürekli Depremler Meydana Geliyor

SINDIRGI’DA SİSMİK HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sismik faaliyetler hala sürüyor. 10 Ağustos pazar akşamı saat 19.53’te gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Bölge yine sallanmaya devam ederken, bugün art arda iki yeni deprem meydana geldi. Sındırgı’da saat 12.06’da 4 büyüklüğündeki deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Ardından yine Sındırgı ilçesinde, bir başka depremin 4,3 büyüklüğünde olduğu belirlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından saat 13.13’te kaydedilen bu sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı. Her iki depremin sonrasında herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

GEÇEN HAFTAKİ DEPREMİN ETKİLERİ HÂLÂ HİSSEDEBİLİYOR

Öte yandan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedilmişti. Bu olay sonucunda Sındırgı ilçesinde bir bina ve kırsal alandaki metruk yapılar dahil olmak üzere toplamda 15 yapı yıkıldı. Ayrıca, deprem nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti ve 29 kişi yaralandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı’da 675 konut, 70 iş yeri, 86 ahır ve depo olmak üzere toplamda 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı. Bölgedeki artçı sarsıntılar ise halen devam ediyor.