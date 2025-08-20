Sındırgı’da Yine Deprem Gerçekleşti

DEPREM OLAYLARI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bugün saat 01.10’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu sarsıntının derinliği 4.54 kilometre olarak belirlendi.

İKİNCİ DEPREM VE SONDAN DİĞERİ

Yaşanan bu sarsıntının ardından, saat 01.14’te 3.5 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Sındırgı, daha sonra gece 03.41’de de 3.7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı.

AFAD ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AFAD ekipleri, bölgedeki durum değerlendirmesi ve saha tarama çalışmaları için faaliyet gösteriyor. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.