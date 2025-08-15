Sındırgı Depreminde 831 Bağımsız Bölüm Hasar Gördü

DEPREM SONRASI HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos tarihinde gerçekleşen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede genel bir hasar tespit çalışması yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık durumda olduğu belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformu Next Sosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ekiplerimizin 129 mahallesinde yer alan 20 bin 81 bina ile toplamda 31 bin 272 bağımsız bölüm incelendi” ifadesini kullandı.

YIKIK VE KULLANAMAZ DURUMDAKİ BÖLÜMLER

Yapılan incelemelerde tespit edilen 831 bağımsız bölüm arasında 675 konut, 70 iş yeri ve 86 ahır/depo yer alıyor. Kurum, “Bunların 815’i Sındırgı ilçesinde bulunuyor” diyerek, ilerleyen günlerde hasar tespit çalışmalarının tamamlanacağını belirtti ve yeniden inşa sürecine hızla geçileceğini vurguladı. Deprem, geniş bir alanda hissedilerek Marmara ve Ege Bölgesi’nde Balıkesir haricinde İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova’da da etkili oldu. Sındırgı’da bir kişinin hayatını kaybettiği ve 52 kişinin yaralandığı bildirildi.

YENİDEN İNŞA SÜRECİ BAŞLIYOR

Çevre Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, hasar tespit çalışmalarının yüzde 80’inin tamamlandığını belirtti. Oral, ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğinin altını çizerek, “Tespitler tamamlandıktan sonra listeler muhtarlıklara ve kaymakamlıklara asılacak. Vatandaşların bir aylık itiraz hakkı olacak” şeklinde konuştu. Bu süreç, bölgedeki yeniden inşa çalışmalarının hızlı bir şekilde başlaması için büyük bir öneme sahip.