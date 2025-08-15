Sındırgı Depreminde 831 Bağımsız Bölüm Hasar Gördü

DEPREM SONRASI HASAR TESPİTİ YÜRÜTÜLÜYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında, toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya tamamen yıkık olduğu tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, 129 mahalledeki hasar tespit sürecinde 20 bin 81 bina ve 31 bin 272 bağımsız bölümün kontrol edildiğini belirtti.

AĞIR HASAR GÖREN BİNALAR BELİRLENDİ

Bakan Kurum, “675’i konut, 70’i iş yeri ve 86’sı ahır ya da depo olmak üzere toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi. Bu binaların 815’i Sındırgı ilçesinde yer alıyor. Çalışmalarımızı yarın tamamlayacağız ve hızlı bir şekilde yeniden inşa sürecine geçeceğiz” diyerek sürecin hızlandırılacağını belirtti. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi’nde geniş bir alanda hissedilmiş, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova’da da etkili olmuştu. Sındırgı’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Çevre Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, hasar tespit çalışmalarının yaklaşık %80’inin tamamlandığını ifade ederek, “Ağır hasarlı evlere kesinlikle girilmemeli. Tespitler tamamlanınca listeler muhtarlıklara ve kaymakamlıklara asılacak. Vatandaşların bir aylık itiraz hakkı olacak” açıklamasında bulundu. Bu süreç, ihtiyaç duyulan güvenli konutların yeniden inşası için önemli bir adım oluşturuyor.