Sinek, Top Deliği Gerçekten Buldu!

UNUTULMAZ AN YAŞANDI

ABD’nin Maryland eyaletinde gerçekleştirilen BMW Şampiyonası’nda golf dünyası için unutulmaz bir an ortaya çıktı. 34 yaşındaki İngiliz golfçü Tommy Fleetwood, turnuvanının önemli bir anında yaptığı vuruşla topu deliğe oldukça yaklaştırdı. Ancak top, yalnızca birkaç santimetre mesafede durdu. Seyirciler ve Fleetwood, vuruşun gayet düzgün gideceğini düşünürken, birkaç saniye sonra top aniden hareket etti ve tam olarak deliğe yuvarlandı. Tribünlerde büyük bir coşku yaşanırken, Fleetwood şaşkınlığını gizleyemedi.

SÜRPRİZ DETAY ORTAYA ÇIKTI

Görüntüler incelendiğinde dikkat çekici bir detay dikkatleri üzerine çekti: Topun üzerine konan küçük bir sinek, ona hafifçe dokunmuş ve bu etki, topun yönünü değiştirerek deliğe girmesini sağladı. Bu beklenmedik birdie, Fleetwood’un liderlik tablosunda yükselmesine yardımcı oldu ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlayarak 910 bin dolarlık ödülü kazanmasını sağladı.