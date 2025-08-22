Sinek, Topu Deliğe Gönderdi! Damga Vurdu!

BMW ŞAMPİYONASINDAKİ UNUTULMAZ AN

ABD’nin Maryland eyaletinde gerçekleştirilen BMW Şampiyonası’nda golf dünyasında unutulmaz bir olay meydana geldi. 34 yaşındaki İngiliz golfçü Tommy Fleetwood, turnuvanın kritik dakikalarında topu deliğe yaklaştırmayı başardı. Ancak top, deliğin sadece birkaç santimetre önünde durdu. Seyirciler ve Fleetwood, vuruşun par ile sonuçlanacağını düşünürken, birkaç saniye sonra ilginç bir durum gelişti. Top, aniden hareket ederek doğrudan deliğe yuvarlandı. Tribünlerden büyük bir coşku yükseldi ve Fleetwood şaşkın bir şekilde kaldı.

SİNEĞİN ETKİSİ VE FLEETWOOD’UN YÜKSELİŞİ

İncelenen görüntülerde ise dikkat çekici bir ayrıntı gözler önüne serildi. Topunun üzerinden geçen küçük bir sinek, ona nazikçe dokunmuş ve bu etki, topun yönünü değiştirerek deliğe girmesini sağlamıştı. Bu beklenmedik birdie, Fleetwood’un liderlik tablosunda yükselmesini sağladı ve turnuvayı dördüncü sırada tamamlayarak 910 bin dolarlık ödülün sahibi olmasına neden oldu.