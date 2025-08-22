Sinek, topu deliğe yönlendirdi!

TURNUVADA UNUTULMAZ BİR AN

ABD’nin Maryland eyaletinde gerçekleştirilen BMW Şampiyonası, golf dünyasında dikkat çeken bir olaya sahne oldu. 34 yaşındaki İngiliz golfçü Tommy Fleetwood, turnuvanın en kritik anlarından birinde yaptığı vuruşla topu deliğe oldukça yaklaştırdı. Ancak top, sadece birkaç santimetre önünde durdu. Seyirciler ve Fleetwood, vuruşun sonucunu par olarak görmüştü, fakat birkaç saniye sonra top yeniden harekete geçerek doğrudan deliğe yuvarlandı. Bu sıra dışı an, tribünlerde büyük bir coşkuyla karşılandı ve Fleetwood için sürpriz oldu.

SİNİK VE BEKLENMEDİK BİR ETKİ

Yapılan görüntü incelemelerinde dikkat çeken ilginç bir detay ortaya çıktı: Topun üzerinden geçen küçük bir sinek, ona hafif bir dokunuşta bulunmuştu. Bu küçük etki, topun yönünü değiştirerek deliğe girmesini sağlamıştı. Bu beklenmedik birdie sayesinde Fleetwood, liderlik tablosunda yükselerek turnuvayı dördüncü sırada tamamladı ve 910 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.