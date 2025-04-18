Sinem Çekinmez, Yurt Dışına Kaçtı

BELLAPAIS GÜZELLİK MERKEZİ’NDE DOLANDIRICILIK İDDİALARI

Adana’nın önde gelen güzellik merkezlerinden Bellapais’in sahibi Sinem Çekinmez, yüzlerce çalışanı ve müşteriyi mağdur ederek yurt dışına kaçtığı iddiasıyla gündeme geldi. Çekinmez’in, müşterilere düşük fiyatlarla hizmet paketleri satarak ve çalışanların maaşlarını ödemeyerek yaklaşık 500 milyon TL’lik bir vurgun yaptığı öne sürülüyor. İşletmenin sosyal medya hesaplarının kapatılması ve faaliyetlerin durması, iddiaları daha da güçlendirdi.

BELLAPAIS’İN KAYBOLUŞU VE İŞLETMENİN ÇÖKÜŞÜ

Bellapais Güzellik Merkezi, Adana’da üç şubesiyle faaliyet gösteren, geniş bir müşteri kitlesine sahip köklü bir markaydı. 2003 yılında Sinem Çekinmez tarafından kurulan bu merkez, yenilikçi uygulamaları ve müşteri odaklı hizmetleriyle tanınmıştı. Ancak, son dönemde Çekinmez’in müşterilere piyasa değerinin çok altında hizmet paketleri sattığı, bu ödemeleri peşin aldığı ve sunacak hizmet bulamadan ortadan kaybolduğu iddiaları ortaya çıktı. Çalışanlarının maaşlarını 3 ila 5 aydır ödemediği, bankalardan ve esnaf kooperatiflerinden kredi çektiği ve tedarikçilere borcunu ödemediği belirtiliyor. 17 Nisan 2025 sabahı, Çekinmez’in yurt dışına kaçtığı haberini alan çalışanlar, merkez şubesine ve diğer şubelerine giderek tepki göstermeye başladı. Alacakları için iş yerlerini yağmalayan çalışanlar, güzellik cihazları, bilgisayarlar, mobilyalar ve diğer eşyaları araçlarına yükledi. Bu olaylar, Adana’da büyük bir infial yaratırken, güzellik merkezinin şubelerinde haciz işlemleri başlatıldı.

MAĞDURİYET VE HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Bellapais’in kapanması, çalışanlar ve müşteriler için ciddi mağduriyet yarattı. Çalışanlar, birikmiş maaşları, kıdem tazminatları ve sosyal güvence primlerini alamadıklarını dile getirirken, müşteriler de ödedikleri hizmet paketlerinin karşılığını alamadıkları için isyan etti. Mağdurlardan Refik Yeşil, “Herkes hakkını aramak için burada. İşletme sahibi yurt dışında olduğu söyleniyor. Çok sayıda insanı mağdur etti,” diyerek tepkisini dile getirdi. Çalışanlar ve müşteriler, Adana Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunarak hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor. Adana Emniyeti, Çekinmez’in kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatmışken, Çekinmez’e ait olduğu belirtilen iş yerlerine ve ikamet adresine polis baskınları düzenlendi. Ancak resmi kaynaklar, Çekinmez’in yurt dışına çıkışıyla ilgili net bir bilgi elde edemediklerini bildirdi. Adana Ticaret Odası ve diğer meslek kuruluşları, durumu dikkatle takip ederek sektörel denetimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

ÇEKİNMİZ’DEN ÇALIŞANLARA MESAJ: “KALBİM SİZDE KALDI”

Sinem Çekinmez, yurt dışına kaçtıktan sonra çalışanlarının bulunduğu bir grup mesajına uzun bir özür metni gönderdi. Mesajında, “Anlatacağım ne bir başarı hikâyesi, ne de vereceğim bir müjde var. Sadece kalbim, vicdanım ve size olan sorumluluğumla baş başayım,” ifadesini kullandı. Son iki ayda çalışanlarına yük bindirdiğini kabul eden Çekinmez, borçlarını ödemek için çaba gösterdiğini, kredi ve destek aradığını fakat çaresiz kalıp yurt dışına gitmek zorunda kaldığını öne sürdü. Çekinmez, “Planım, buradaki cihazları ve malları satarak önce sizlerin maaşlarını, sonra tedarikçi borçlarını ödemekti. Kaçmak ya da unutturmak değildi niyetim,” iddialarında bulundu. Çalışanların şubeleri yağmalamasını eleştirerek, “En güvendiğim insanlar, yıllardır birlikte emek verdiğim kişiler, arkamdan iş yerimi yağmalamış,” dedi. Mesajında borçlarını ödemek için mücadele etmeye devam edeceğini ve hâlâ maaşları ödemek için savaşan bir Sinem olduğunu belirten Çekinmez, çalışanlardan helallik istedi. Ancak, çalışanlar bu mesajı “pişkinlik” olarak değerlendirerek, Çekinmez’i affetmeyeceklerini ve hukuki mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti.