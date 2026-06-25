Sinem Güven Göcek’te Mavi Tura Çıktı

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Sıcak bir günde deniz kenarında gülümseyen kadın
Sinem Güven, yaz tatilini Yunan adalarında geçirirken enerjisi ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.
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1995 Miss Türkiye Güzeli Sinem Güven, sezon açılışını geçtiğimiz mayıs ayında İzmir Özdere Kesre Koyu’ndaki Club Marvy’de gerçekleştirdi. Sinem Güven, haziran başında sevgilisi Berent Akdemir ve bir grup arkadaşıyla Yunan adalarına gitti. Ünlü isim, Mykonos, Paros, Antiparos, Kimolos ve Milos’u gezdi. Şu an ise Göcek’te mavi tura çıktı. 52 yaşındaki Sinem Güven, podyuma ilk çıktığı günkü gibi formda. Enerjik, alımlı ve güzel görünümüyle dikkat çekiyor.

MAVİ TUR GÖCEK’TE DEVAM EDİYOR

Sinem Güven, Yunan adalarının ardından rotasını Göcek’e çevirdi. Ünlü güzel, burada mavi tura katıldı. Heyecan dolu tatilini arkadaşlarıyla birlikte sürdürüyor.

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