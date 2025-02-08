Sinem Kobal’ın Tatil Fotoğrafları İlgi Gördü

GÜZEL OYUNCU MALDİVLER’DE TATİL YAPTI

Oyuncu Sinem Kobal, Maldivler’deki tatilinden döndü. Sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkat çeken Kobal, bu tatilinde kızları Lalin ve Leyla ile birlikteydi. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren Kobal, iki kız çocuğu annesi olarak mutluluğunu paylaştı.

EKRANLARA GERİ DÖNDÜ

Yeni bir projeyle 7 yıl sonra ekranlara dönüş yapan Sinem Kobal, ekran deneyiminin tadını Maldivler’de çıkardı. Instagram hesabında, kızları Lalin ve Leyla ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak büyük bir ilgi gördü. Paylaşımları binlerce beğeni aldı ve Kobal’ın takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İKİZLERİN SEVİNTİSİ

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2020 yılında ilk kızları Lalin’i, 2022 yılında ise ikinci kızları Leyla’yı kucaklarına aldı. Çiftin mutlu aile hayatı, takipçilerinin gözünden kaçmıyor. Kobal’ın sosyal medya paylaşımları, onun anne kimliğini ve aile mutluluğunu gözler önüne seriyor.