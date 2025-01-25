Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu İtirafı Yaptı

ÜNLÜ OYUNCU SINEM KOBAL’DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR

Ünlü sanatçı Sinem Kobal, katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında samimi bir itirafta bulunan Kobal, uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı ile 2016 yılında evlendi. 2020 yılında Lalin, 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucaklarına almanın gururunu yaşıyor. Sinem Kobal, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde kalmayı sürdürüyor.

SETLERE DÖNÜŞÜNÜ KUTLUYOR

Dönemin rağbet gören ‘Dadı’ ve ‘Selena’ dizileri ile iş dünyasında adını duyuran Sinem Kobal, 7 yıl aradan sonra yeni bir projeyle televizyona geri dönüş yaptı. 37 yaşındaki Kobal, Onedio’nun YouTube programında sosyal medyadan gelen sorulara içten ve samimi cevaplar sundu.

EĞLENMEYİ SEVİYORLAR

Sinem Kobal, “Kenan Bey’le ilişkinizde en sevdiğiniz alışkanlığınız ya da birlikte yapmayı en çok sevdiğiniz şey ne?” sorusuna “Çok tatlısınız, beraber eğlenmeyi çok seviyoruz. Birlikte dans etmek diyebilirim buna. Biz ikimizde çok doğal, kendi halinde ilişkimizi yaşamayı seviyoruz.” şeklinde yanıt verdi.

ROMANTİK JESTLERİ ANLATTI

Ünlü oyuncu, ilişkilerindeki en sevdiği ritüelin günaydın ve iyi geceler öpücüğü olduğunu belirtti. “Kenan Bey romantik jestler yapar mı?” sorusuna ise, “Kenan benden daha romantik. Bana romantik jestler yapar.” diyerek eşiyle olan ilişkisine dair sıcak bir paylaşımda bulundu.