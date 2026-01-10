Sınır Kapısında Geçişler Hız Kesmeden Devam Ediyor

Sınır kapılarında yoğun geçiş devam ediyor. Artvin Valisi Turan Ergün, Sarp Sınır Kapısı’nın vizesiz ve kimlikle geçiş imkanı sunmasıyla yurt dışı seyahatleri için en fazla tercih edilen kara hudut kapıları arasında yer aldığını aktardı.

5 MİLYONUN ÜZERİNDE GEÇİŞ

Vali Ergün, 2025’te Sarp Sınır Kapısı’ndan geçen yolcu sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 8,33 azalarak 5 milyon 42 bin olarak kaydedildiğini belirtti. 2024’te ise bu sayının 5 milyon 555 bin olduğunu hatırlattı. Ayrıca, 2025 yılında araç giriş ve çıkış işlemlerinin yüzde 6,6 oranında düştüğünü, 2024’te 792 bin olan araç geçiş sayısının 2025’te 740 bine gerilediğini ifade etti.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Sarp Sınır Kapısı’ndan gerçekleştirilen ihracatın yüzde 4 artarak 1 milyar 774 milyon dolara ulaştığını aktaran Ergün, “Gümrüğümüzde kaçakçılıkla mücadelenin titizlikle sürdüğünü” söyledi. Ergün, 588 olayda toplamda 2 milyar 156 milyon 440 bin lira değerinde gümrük kaçağı ürünün ele geçirildiğini ve sınır kapısında 1 milyar 251 milyon 739 bin lira değerinde uyuşturucu madde yakalandığını belirtti.

ÇIĞ FELAKETİ AÇIKLAMASI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergün, 31 Aralık’ta Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Ergün, “Arama kurtarma çalışmalarında iki kişinin cansız bedenine ulaştık. Çığ altında kalan bir vatandaşımızı arama çalışmaları, bölgede yüksek çığ riski dolayısıyla durdurmak zorunda kaldık. Şartlar uygun olduğunda arama faaliyetlerimiz devam edecek,” açıklamasında bulundu.