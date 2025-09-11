Sınırda 40 Bin Asker Olacak

POLONYA’NIN TATBIKATA HAZIRLIKLARI

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, Polsat News televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin Zapad-2025 tatbikatı için uzun bir süredir hazırlık yaptığını ve ordunun tatbikatlara 30 binden fazla askerle katıldığını belirtiyor.

NATO ASKERLERİNE GEREKEN BİR KONU

Tomczyk, Zapad-2025 tatbikatına uygun bir şekilde yanıt verebilmek için Polonya ve NATO askerlerine ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor. “Unutmayalım ki Ukrayna’daki savaş burada başladı. Bu nedenle Polonya ordusu buna hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde sınırda yaklaşık 40 bin askerimiz olacak.” sözleriyle, Polonya ordusunun tatbikata hazırlandığını vurguluyor. Ayrıca, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin Zapad-2025 tatbikatıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor.

SINIR KAPATILDI

Polonya, Rusya ve Belarus’un birlikte gerçekleştireceği Zapad-2025 askeri tatbikatı nedeniyle, demir yolu geçişleri de dahil olmak üzere Belarus ile olan sınırını bu gece yarısından itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatacağını açıkladı. Rusya ve Belarus Silahlı Kuvvetlerinin ortak stratejik tatbikatı olan Zapad-2025 yarın başlayacak ve 16 Eylül’e kadar devam edecek.