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Sinop’ta Araç Çarpışması: 7 Yaralı

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DURUMUN AÇIKLAMASI

Sinop’un Türkeli ilçesindeki Taçahmet köyünde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi.

YARALILARIN TAŞINMASI

Kazada yaralanan 7 kişi arasında 4’ü ayakta tedavi edilirken, diğer üç kişi olan Güldane G., Salim G. ve Zeynep Ecrin A. ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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