Sinop’ta Ormanlara Giriş 5 Ay Yasak

YAZ AYLARINDA YANGIN ÖNLEMLERİ ARTIYOR

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber, yangın önlemleri güçlendirilmekte. Sinop’ta, ormanlık alanlara yapılacak girişler, 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklandı.

BELİRLİ KİŞİLER GİREBİLECEK

Alınan tedbirler doğrultusunda, yalnızca tescilli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlık bölgelere giriş yasaklanıyor. Yalnızca ormancılık faaliyetleri kapsamında görevli olan kişilere ve izin almış vatandaşlara, belirli koşullarla bu alanlara giriş izni verilecek. Ayrıca, sokak hayvanlarını beslemeyi planlayan kişiler, orman işletme şefliklerinden gerekli izinle belirlenen yerlerde ve zamanlarda besleme yapabilecek.

PİKNİK ALANLARINDA ATEŞ YAKMAK YASAK

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kiraya verdiği orman parkları ve tabiat parklarındaki faaliyetler devam edecek ancak bu işletmecilerin yangın riskine karşı her türlü tedbiri almaları gerekecek. Bu alanlarda dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanımı kesin olarak yasaklandı.

ÇEVRE YOLLARDA MOLA VERİLEMEYECEK

Orman çevresindeki yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal ya da semaver yakmak gibi faaliyetler, ATV, UTV ve motosiklet gibi araçlarla orman içlerine girmek de yasaklar arasında yer almakta. Anızlar, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği sırasında dal ve bitki örtüsü yakılması da katı bir şekilde yasaklandı.