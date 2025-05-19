Sırbistan, Türkiye İlişkilerine Önem Veriyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar için Sırbistan’a gitti. Bu ziyaret sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Fidan’ı kabul ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine dair önemli bir görüşme yaptı.

İLİŞKİLER DAHA DERİNLEŞİYOR

Görüşme sonrasında bir açıklama yapan Vucic, Türkiye ile Sırbistan arasındaki iş birliğinin ekonomi, enerji, turizm, kültür ve eğitim gibi birçok alanda sürdüğünü vurguladı. Bu iş birliğinin siyasi diyalogla da desteklendiğini belirten Vucic, bu temasların ilişkileri daha da derinleştireceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin 2027 yılında Belgrad’da gerçekleşecek EXPO’ya katılım kararını memnuniyetle karşıladığını, bunun iki ülke arasındaki güçlü ortaklığın ve karşılıklı güvenin somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE BALKANLARDA ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENİYOR

Vucic, Türkiye’nin bölgedeki etkisi hakkında da bilgi vererek, “Sırbistan olarak, Türkiye ile yürütülen ilişkilere büyük önem veriyoruz. Zira Türkiye, sahip olduğu bölgesel nüfuzla Balkanlar’ın istikrarında kilit bir rol üstleniyor” dedi.